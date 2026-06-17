KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Новые тарифы на доступ к порталу госзакупок утвердили в Казахстане

    Министерство финансов Республики Казахстан утвердило новые цены на услуги по использованию веб-портала государственных закупок, предоставляемые Центр электронных финансов. Соответствующий приказ подписан 10 июня 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Госзакупки
    Фото: прокуратура СКО

    Согласно документу, стоимость доступа к порталу будет зависеть от максимальной суммы заявки или договора, в которых планирует участвовать поставщик.

    Сколько будет стоить доступ к порталу

    Для пользователей установлены следующие тарифы:

    • до 1 млн тенге — 3 170 тенге;
    • до 10 млн тенге — 31 695 тенге;
    • до 100 млн тенге — 63 391 тенге;
    • до 1 млрд тенге — 190 172 тенге;
    • свыше 1 млрд тенге — 386 683 тенге.

    Цены указаны без учета налога на добавленную стоимость.

    Как будет рассчитываться стоимость

    В приказе уточняется, что тариф определяется исходя из максимальной стоимости заявки или плановой суммы договора, выбранных поставщиком для участия в закупках.

    При этом установленный лимит применяется отдельно к каждой заявке и каждому договору. Количество заявок и договоров, которые пользователь сможет подать в течение оплаченного периода, ограничиваться не будет.

    Срок действия оплаты

    Оплата услуги производится один раз в год. Доступ к веб-порталу предоставляется на 12 месяцев с даты внесения платежа.

    Когда вступят в силу изменения

    Приказ вводится в действие с 26 июня 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

    Ранее порядок осуществления госзакупок упростили в Казахстане.

    Госзакупки Минфин РК Цена Финансы Государственные закупки Деньги
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор