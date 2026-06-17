Новые тарифы на доступ к порталу госзакупок утвердили в Казахстане
Министерство финансов Республики Казахстан утвердило новые цены на услуги по использованию веб-портала государственных закупок, предоставляемые Центр электронных финансов. Соответствующий приказ подписан 10 июня 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, стоимость доступа к порталу будет зависеть от максимальной суммы заявки или договора, в которых планирует участвовать поставщик.
Сколько будет стоить доступ к порталу
Для пользователей установлены следующие тарифы:
- до 1 млн тенге — 3 170 тенге;
- до 10 млн тенге — 31 695 тенге;
- до 100 млн тенге — 63 391 тенге;
- до 1 млрд тенге — 190 172 тенге;
- свыше 1 млрд тенге — 386 683 тенге.
Цены указаны без учета налога на добавленную стоимость.
Как будет рассчитываться стоимость
В приказе уточняется, что тариф определяется исходя из максимальной стоимости заявки или плановой суммы договора, выбранных поставщиком для участия в закупках.
При этом установленный лимит применяется отдельно к каждой заявке и каждому договору. Количество заявок и договоров, которые пользователь сможет подать в течение оплаченного периода, ограничиваться не будет.
Срок действия оплаты
Оплата услуги производится один раз в год. Доступ к веб-порталу предоставляется на 12 месяцев с даты внесения платежа.
Когда вступят в силу изменения
Приказ вводится в действие с 26 июня 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
Ранее порядок осуществления госзакупок упростили в Казахстане.