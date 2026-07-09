Права 33 предпринимателей восстановлены в Акмолинской области

— Прокуратура Есильского района Акмолинской области провела анализ деятельности местных исполнительных органов на предмет соблюдения законодательства в сфере государственных закупок и защиты прав предпринимателей. В ходе проверки выявлены факты не оплаты суммы за услуги по обслуживанию тревожной кнопки, круглосуточной охраны, а также за поставленные товары, а именно интерактивные панели, офисное оборудование и т. д, — сообщили в прокуратуре региона.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесен акт прокурорского надзора.

По итогам его рассмотрения нарушения были устранены. Защищены права 33 предпринимателей, обеспечено исполнение договорных обязательств и произведена оплата на общую сумму 42,6 млн тенге.

В прокуратура района отметили, что продолжается работа по защите прав предпринимателей и обеспечению законности в сфере государственных закупок. Данное направление находится на постоянном контроле надзорного органа.

Напомним, в Акмолинской области восстановили права 23 новорожденных детей.