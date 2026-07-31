Права 1 705 работников восстановлены в области Абай

В области Абай после вмешательства прокуратуры 1 705 работников бюджетной сферы получили невыплаченную социальную помощь на сумму 80,4 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Установлено, что специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в 2025 году не была выплачена социальная поддержка на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива.

— В нарушение требований статьи 70 Социального кодекса Республики Казахстан шесть государственных учреждений не произвели выплаты 1 705 работникам на общую сумму 80,4 млн теңге, несмотря на то, что данная мера социальной поддержки предусмотрена решением маслихата района Аксуат и предоставляется один раз в год за счет бюджетных средств в размере 12 месячных расчетных показателей, — отметили в прокуратуре.

Кроме того, по акту прокурорского надзора нарушения устранены, права работников полностью восстановлены, а причитающаяся социальная помощь выплачена в полном объеме.

Как подчеркнули в ведомстве, работа прокуратуры области по защите конституционных прав граждан на социальное обеспечение продолжается.

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