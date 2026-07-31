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    Права 1 705 работников восстановлены в области Абай

    В области Абай после вмешательства прокуратуры 1 705 работников бюджетной сферы получили невыплаченную социальную помощь на сумму 80,4 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона. 

    Права 1 705 работников восстановлены в области Абай
    Фото: pexels

    Установлено, что специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в 2025 году не была выплачена социальная поддержка на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива.

    — В нарушение требований статьи 70 Социального кодекса Республики Казахстан шесть государственных учреждений не произвели выплаты 1 705 работникам на общую сумму 80,4 млн теңге, несмотря на то, что данная мера социальной поддержки предусмотрена решением маслихата района Аксуат и предоставляется один раз в год за счет бюджетных средств в размере 12 месячных расчетных показателей, — отметили в прокуратуре.

    Кроме того, по акту прокурорского надзора нарушения устранены, права работников полностью восстановлены, а причитающаяся социальная помощь выплачена в полном объеме.

    Как подчеркнули в ведомстве, работа прокуратуры области по защите конституционных прав граждан на социальное обеспечение продолжается.

    Ранее в Алматы суд постановил вернуть государству 33,98% доли оператора по вывозу отходов АО «Тартып».

    Регионы Казахстана Права человека Область Абай Прокуратура
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор