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Пранкера из алматинского метро и ТРЦ ищет полиция

27 Января 2022 21:30
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Пранкера из алматинского метро и ТРЦ ищет полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы начала проверку по установлению правонарушителя, снимавшего пранки в метро и ТРЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На первом видео, опубликованном в сети, видно, что мужчина в повышенном тоне выясняет отношение с собеседником по телефону, а на втором - забрался на перила эскалатора в одном из торгово-развлекательных центров города.

«Сегодня, 27.01.2022 года, - отмечали под данными публикациями в сети Instagram. Нами начата соответствующая проверка по установлению правонарушителя. Исследование обстоятельств поручено сотрудникам УП Бостандыкского района. Результаты принятых мер будут дополнительно опубликованы», - сообщил на своей странице в Instagram заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.

Напомним , еще осенью прошлого года трое молодых людей разыграли пассажиров алматинского метро. Позже они были наказаны.


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#Алматы   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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