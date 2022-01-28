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Пранкера из алматинского метро и ТРЦ арестовали на 10 суток

28 Января 2022 16:45
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Пранкера из алматинского метро и ТРЦ арестовали на 10 суток

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, снимавший пранки в метро и ТРЦ Алматы, арестован на 10 суток, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

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В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Алматы рассмотрен административный материал в отношении А. по факту мелкого хулиганства.

Судом установлено, что мужчина, находясь в ТРЦ «Mega Сenter» Алматы на фудкорте, в общественном месте из хулиганских побуждений встал на стол, снял с себя одежду и громко начал кричать. Так называемый пранкер проявлял неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц. В судебном заседании мужчина вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся.

«При определении вида и размера административного взыскания, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании правил благопристойности, выражения неуважения к окружающим, нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, что является недопустимым.

Постановлением суда нарушитель привлечен к административной ответственности и ему наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Постановление суда не вступило в законную силу», - говорится в сообщении специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы.


Он привлечен судом к административной ответственности по статье 434 части 1 КоАП – «Мелкое хулиганство».

«То есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток», - пояснили в специализированном межрайонном суде.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы ищет мужчину, снимавшего пранки в метро и ТРЦ. На одном из видео, опубликованном в сети, мужчина на повышенном тоне выясняет отношения с собеседником по телефону, а на другом - забрался на перила эскалатора в ТРЦ.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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