РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:37, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пранк в пункте вакцинации в Алматы: известного вайнера могут наказать

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известного казахстанского вайнера, актера Мейржана Туребаева могут наказать за пранк над медицинскими работниками в пункте вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вайнер на своей странице в Instagram опубликовал видео, где шутит над медиками после вакцинации от коронавируса.


    В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что на видео были запечатлены сотрудники городской поликлиники №4.

    «Руководством поликлиники будет передано заявление в компетентные органы для принятия мер административной ответственности», - отметили в пресс-службе УОЗ.

    Сообщается, что Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения запрещает вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников со стороны государственных органов и должностных лиц, а также граждан Казахстана, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

    Кроме того, согласно пункту 2 статьи 80–1 КоАП «Воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников», проявление неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании, влечет штраф для физических лиц в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!