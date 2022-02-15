Практику навязывания необоснованных условий договоров на рынке строительства отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причины массовых жалоб на качество жилья и сроки сдачи объектов. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президентская программа использования пенсионных выплат на улучшение жилищных условий показала, что монополизированный рынок долевого строительства жилья, с огромным теневым оборотом не был готов к этому. Так, из 2,5 трлн. тенге пенсионных средств 68% направлено на покупку жилья в собственность по гражданско-правовым сделкам (полный расчет), тогда как только менее 4% на приобретение жилья по договору долевого строительства», - сказал Серик Жумангарин.

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции отметил, что фактически известные застройщики используют бренд компании для рекламы объектов, не осуществляя самого строительства.

«Процесс строительства и реализации жилья осуществляется третьими лицами, не являющимися уполномоченными компаниями застройщика, что приводит к уходу от ответственности за строительство объекта, а также антимонопольного и налогового контроля. В том числе остаются без правовых гарантий покупатели квартир, реализованных юридически не связанных с застройщиками организациями. Это стало причиной массовых жалоб на качество жилья и сроки сдачи объектов», - добавил Серик Жумангарин.

По его словам, распространилась практика навязывания необоснованных условий договоров.

«Это требования по заключению договоров с управляющими компаниями, аффилированными с застройщиками, операторами связи, интернет услуг, кабельного телевидения, по покупке паркингов. Таким образом, монопольный рынок строительства уже ограничивает конкуренцию на смежных рынках», - резюмировал Серик Жумангарин.