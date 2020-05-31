Практически весь ХХ век был очень тяжелым для казахского народа - историк о политических репрессиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Инициатива Президента о создании государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий - правильный и своевременный шаг. Такое мнение выразил директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова, доктор исторических наук, профессор Зиябек Кабульдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зиябек Кабульдинов рассказывает, что практически весь ХХ век был очень тяжелым для казахского народа, для представителей других национальностей и в целом для республики. Историческое сообщество страны встретило эту инициативу с восторгом. Думается, что это обращение нашло живой отклик и в сердцах каждого из 19 миллионов граждан страны: практически в каждой семье есть репрессированные. Никого из нас не оставили равнодушным слова Главы государства о том, что «политические репрессии 20-50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа».

«Это восстание 1916 года, это десятки тысяч жертв, сотни тысяч эмигрировавших в соседние республики и государства. Это политика Голощекина (Филипп Голощекин — российский революционер - прим.автор) по введению, так называемого «Малого октября» на территории Казахстана в 1925 году, за которой последовала череда политических репрессий. Гонения на интеллигенцию, на баев, на мусульманское и другое духовенство, значительную часть интеллигенции... К примеру, в 1928 году около 700 крупных баев, в том числе и середняков, были высланы за пределы округов проживания, у них конфисковался скот и имущество. К примеру, украинские коллеги передают нам, что в эти годы только в одной Николаевской области Украины оказалось почти 3 тысяч наших граждан. Первая волна репрессий имело место в 1928-30-х годах, а массовые политические репрессии имело место в 1937-38 годах. Надо помнить и гонения на интеллигенцию в 40-50-х годы, в том числе на ученых Национальной академии наук Казахской ССР во главе с К. Сатпаевым, Е. Бекмахановым, Б. Сулейменовым и многих других представителей гуманитарной интеллигенции», - говорит историк.

«В общей сложности в эти годы мы потеряли, как сегодня Касым-Жомарт Кемелевич отметил, около трех миллионов человек. Президент также отметил, что около 100 тысяч были репрессированы и более 20 тысяч из них расстреляны. Инициатива нашего Президента по созданию государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий - это правильный шаг. Это практическая реализация и принцип высшего государства, когда народ на протяжении нескольких десятилетий ждал эту инициативу. Как казахи говорят: «Өлі риза болмай тірі байымайды» - Пока не удовлетворится дух умершего, живые не достигнут цели. Поэтому в этом ключе, инициатива Главы государства накануне Дня памяти жертв политических репрессий, очень правильная и своевременная», - отметил Зиябек Кабульдинов.

«Я думаю, что государственная комиссия, сформированная, в первую очередь, из числа историков, а также специалистов других гуманитарных направлении: юристов, социологов, политологов, внесет весомый вклад в изучение и исследования этой трагедии. Мы убеждены, что наконец-то, полностью откроются архивы КНБ, МВД и прокуратуры. К сожалению, значительная их часть на сегодня засекречена. Более того, мы уверены, что возможно в будущем будет создан отдельный институт, который будет заниматься непосредственно изучением политических репрессий. В ряде стран подобные институты существуют, например, в Польше, Украине и ряде стран Азии. Есть отдельные ведомства, которые системно и целенаправленно занимаются изучением страшных трагедий в истории человечества. Если мы сегодня не проведем исследовательские работы, то я думаю, что будущее нам не простит», - заявил он.

Спикер заявил, что через изучения трагических событий мы воспитаем в нашей молодежи - патриотизм, чувство любви к своей истории, к прошлому своей страны.

«Сформируется историческое самосознание народа. Наша национальная идея «Мәңгілік Ел» будет консолидировать народ. Мы уверены и убеждены в том, что в каждую область, каждый регион и населенный пункт Казахстана обязательно будут отправлены комплексные историко-этнологические экспедиции, которые будут опрашивать местное население по этим трагическим страницам, особенно по политическим репрессиям, записывать воспоминания, восстанавливать недостающие сведения этой страшной трагедии», - сказал он.

Профессор считает, что часть информации о репрессированных не попала в архивы. Многие участники повстанческих движений 20-х и начала 30-х годов, которые выступили против политики коллективизации, без суда и следствия расстреливались на месте. Многие погибли при пересечении государственной границы.

«Мы до сих не реабилитировали тех жертв политических репрессий, которые пересекали границы во время страшных лет - 20-30-х годов. Они расстреливались пограничниками и тоже не реабилитированы. Мы до сих пор не реабилитировали тех, которые попали в плен и подвергались повторным гонениям после гитлеровских концлагерей, попадая на территорию СССР. Их ссылали и отправляли в советские лагеря на самые тяжелые работы. Кто это все будет реабилитировать? Вот я думаю, что это будет задачей будущей госкомиссии. Есть категория из десятки тысяч людей, которые за присвоение зерна преследовались под политической и уголовной статьям. Эта категория тоже требует реабилитации», - отметил профессор.

Зиябек Кабульдинов добавил, что работы очень много. Он предполагает, что жертв политических репрессий больше чем 100 тысяч и расстрелянных больше чем 20 тысяч.

«Эти цифры были примерно озвучены комиссией в начале 1990-х годов. К примеру, только в одной соседней Омской области подверглись репрессиям около 1000 наших соотечественников… Видимо, нужно создавать новый Институт изучения политических репрессий по примеру, Украины и Польши. Следует изучать и тех репрессированных соотечественников, которые оказались за пределами республики… На самом деле работа тогда не до конца была проведена, поэтому историческое сообщество, граждане нашей страны, в том числе коллектив Института истории и этнологии им Ч. Валиханова, всемерно поддерживает судьбоносное обращение и начинание нашего Президента и готовы приложить максимум усилий, чтобы эта работа была выполнена на очень высоком и качественном уровне. Думаю, что если эту работу четко проведем, то духи репрессированных, безвинно убиенных будут поддерживать нас во всех наших социально-экономических и политических начинаниях… Эти преступления никогда не должны повториться. Задача настоящих и будущих поколений – продолжать строить демократическое и справедливое общество. Очень рады . Спасибо нашему Президенту», - заключил Зиябек Кабульдинов.