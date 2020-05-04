Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Практически 100% тел умерших людей проверяются на коронавирус - Минюст

Автор:  
Акбота Кузекбай
4 Мая 2020, 18:37
Практически 100% тел умерших людей проверяются на коронавирус - Минюст

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях проводится вскрытие человека, скончавшегося в период карантина, рассказал директор департамента по организации экспертной деятельности Министерства юстиции РК Аскар Умбеталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы создали приказ Центра судебной экспертизы, который регулирует алгоритм действий каждого сотрудника при приеме тел. Есть два направления, по которым мы определяем, где нужно, а где не нужно вскрытие. По постановлению правоохранительного органа, по которому к нам поступает объект, мы обязательно проводим вскрытие. Все тела, поступающие к нам, сотрудники встречают в противочумных костюмах, перчатках, форме», - проинформировал Аскар Умбеталиев в ходе эфира онлайн-рубрики «Минздрав сообщает».

По словам директора департамента по организации экспертной деятельности, определяются тела с подозрением на коронавирус, которые поступили из очагов карантина.

«Такие тела мы проверяем и обязательно отправляем на вирусологию. Берется забор из зева и ушных раковин. Мы ждем до тех пор, пока нам не подтвердят, есть заражение или нет», - пояснил Аскар Умбеталиев.

«Если заражение все-таки есть, мы делаем общий досмотр тела. Если видим, что нет насильственной смерти, то направляем письмо в органы экспертизы с просьбой не вскрывать, что оснований нет, и решить вопрос захоронения», - добавил он.

По его словам, процедура захоронения проводится в соответствии с приказом главного санитарного врача.

«В случае поступления тела с признаками насильственной смерти, мы его вскрываем, проверяем. Если насильственное тело и мы видим факторы заражения, то мы проверяем на вирусологию, соответственно, обязательно проводится вскрытие, разрешения не спрашиваем, определяем причину смерти», - сообщил А. Умбеталиев.

Он отметил, что если смерть больного коронавирусом не была насильственной, то вскрытие не проводится.

«Сегодня практически 100% поступивших тел проверяется на коронавирус, потому что есть большой очаг заражения. Смерть может наступить не от заражения коронавирусом, это может быть сопутствующая болезнь. В любом случае принимаются требования главного санитарного врача», - добавил он.


Минюст  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению