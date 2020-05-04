Практически 100% тел умерших людей проверяются на коронавирус - Минюст

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях проводится вскрытие человека, скончавшегося в период карантина, рассказал директор департамента по организации экспертной деятельности Министерства юстиции РК Аскар Умбеталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы создали приказ Центра судебной экспертизы, который регулирует алгоритм действий каждого сотрудника при приеме тел. Есть два направления, по которым мы определяем, где нужно, а где не нужно вскрытие. По постановлению правоохранительного органа, по которому к нам поступает объект, мы обязательно проводим вскрытие. Все тела, поступающие к нам, сотрудники встречают в противочумных костюмах, перчатках, форме», - проинформировал Аскар Умбеталиев в ходе эфира онлайн-рубрики «Минздрав сообщает».

По словам директора департамента по организации экспертной деятельности, определяются тела с подозрением на коронавирус, которые поступили из очагов карантина.

«Такие тела мы проверяем и обязательно отправляем на вирусологию. Берется забор из зева и ушных раковин. Мы ждем до тех пор, пока нам не подтвердят, есть заражение или нет», - пояснил Аскар Умбеталиев.

«Если заражение все-таки есть, мы делаем общий досмотр тела. Если видим, что нет насильственной смерти, то направляем письмо в органы экспертизы с просьбой не вскрывать, что оснований нет, и решить вопрос захоронения», - добавил он.

По его словам, процедура захоронения проводится в соответствии с приказом главного санитарного врача.

«В случае поступления тела с признаками насильственной смерти, мы его вскрываем, проверяем. Если насильственное тело и мы видим факторы заражения, то мы проверяем на вирусологию, соответственно, обязательно проводится вскрытие, разрешения не спрашиваем, определяем причину смерти», - сообщил А. Умбеталиев.

Он отметил, что если смерть больного коронавирусом не была насильственной, то вскрытие не проводится.

«Сегодня практически 100% поступивших тел проверяется на коронавирус, потому что есть большой очаг заражения. Смерть может наступить не от заражения коронавирусом, это может быть сопутствующая болезнь. В любом случае принимаются требования главного санитарного врача», - добавил он.