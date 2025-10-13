«Позорным» назвал глава МВД произошедшее в опорном пункте Караганды

По словам министра, сегодня проводится следствие.

— Этот случай называется таким нехорошим, позорным, когда полицейский в чем-то, скажем… тень сомнения. В данном случае возбуждено уголовное дело. Разные версии мы проверяем. Полноту обеспечим, на моем контроле. Тем более смерть лица и там присутствовал полицейский, это не есть хорошо. Поэтому с первых минут, мне как доложили, мы взяли на контроль, — сказал Саденов на брифинге в МВД.