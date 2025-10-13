«Позорным» назвал глава МВД произошедшее в опорном пункте Караганды
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов прокомментировал случай в одном из опорных пунктов полиции Караганды, где было обнаружено тело женщины и полицейского без сознания, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, сегодня проводится следствие.
— Этот случай называется таким нехорошим, позорным, когда полицейский в чем-то, скажем… тень сомнения. В данном случае возбуждено уголовное дело. Разные версии мы проверяем. Полноту обеспечим, на моем контроле. Тем более смерть лица и там присутствовал полицейский, это не есть хорошо. Поэтому с первых минут, мне как доложили, мы взяли на контроль, — сказал Саденов на брифинге в МВД.
Напомним, 1 октября в Караганде в одном из опорных пунктов полиции было обнаружено тело женщины. На месте также находился сотрудник полиции без сознания — его доставили в медицинское учреждение.