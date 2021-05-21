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Позитивные моменты влияния пандемии назвал Президент РК на заседании ВЕЭС

21 Мая 2021 15:34
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Позитивные моменты влияния пандемии назвал Президент РК на заседании ВЕЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К сожалению, уже более полутора лет пандемия не позволяет нам встретиться в очном формате. Вместе с тем, отрадно отметить, что это обстоятельство не сказывается на качестве нашей совместной работы. Уверен, вакцинация и иные меры, которые реализуются в наших странах, позволят в ближайшее время нормализовать обстановку, и мы сможем провести следующее заседание в традиционном формате», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

По словам Главы государства, пандемия и связанные с ней меры прервали процесс глобализации, изменили структуру мирохозяйственного уклада.

«Непростая ситуация осложняется торгово-экономическими конфликтами между крупными экономиками мира. Таким образом, мировое сообщество сталкивается с новыми более сложными вызовами и задачами. Очевидно, что пандемия вскрыла уязвимые стороны системы здравоохранения на глобальном и страновом уровне», - отметил Президент.

«С другой стороны, она придала импульс интенсивному развитию отдельных отраслей экономики – фармацевтической промышленности, сферы медицинских услуг, биоинженерных и цифровых технологий. В этих новых условиях мы должны найти эффективное решение актуального вопроса – как преодолеть последствия экономического кризиса и выйти на путь восстановления развития экономики», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня в режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.


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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #ЕАЭС   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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