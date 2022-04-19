Пожизненный срок запросили для акбулакского стрелка из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении стрелка Игоря Дужнова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня прошли прения сторон, в ходе которых прокурор запросил для Игоря Дужнова пожизненное лишение свободы.

Напомним, 20 сентября 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Подозреваемый был обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

Возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Игоря Дужнова арестовали в сентябре 2021 года на два месяца. А позже его арест был продлен до 20 февраля 2022 года.