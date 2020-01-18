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Пожилую женщину спасли из дымящейся квартиры в Алматы

18 Января 2020 18:25
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Пожилую женщину спасли из дымящейся квартиры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматы в одном из многоквартирных жилых домов произошел пожар, в ходе которого была спасена пожилая женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня, 18 января в 12.25 пожарные расчеты ДЧС Алматы выехали на сообщение на пожаре по адресу мкрн. Айнабулак 3, дом № 156 Жетысуского района.

«По прибытию, обстановка была следующая: из окон квартиры , расположенной на пятом этаже ​ исходил густой черный дым.​ На лестничных клетках 4 и 5 этажей создалось сильное задымление и температура, жильцам ​расположенных выше этажей были отрезаны пути эвакуации. В ходе разведки начальник караула пожарной части № 12 капитан гражданской защиты Бекпатшаев Ердос, в составе звена газодымозащитной службы, ​спас ослабленную пожилую ​женщину​, 1947​ года рождения, находившуюся​ на лестничном пролете между 4 и 5 этажами. Она передана сотрудниками скорой медицинской помощи», - сообщили в ДЧС.


Для тушения пожара в окно пятого этажа была установлены​ автолестница, через который был подан пожарный ствол в очаг пожара. Пожар локализован за 14 минут, в 13:20, ​ ликвидирован полностью на площади 48 кв. метров.

​«Удалось недопустить гибели людей и защитить смежные квартиры жителей. Жертв и пострадавших нет. Женщина осмотрена бригадой скорой медицинской помощи, отравлений и ожогов не зафиксировано», - пояснили в ведомстве.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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