Пожилую женщину спасли из дымящейся квартиры в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматы в одном из многоквартирных жилых домов произошел пожар, в ходе которого была спасена пожилая женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня, 18 января в 12.25 пожарные расчеты ДЧС Алматы выехали на сообщение на пожаре по адресу мкрн. Айнабулак 3, дом № 156 Жетысуского района.
«По прибытию, обстановка была следующая: из окон квартиры , расположенной на пятом этаже исходил густой черный дым. На лестничных клетках 4 и 5 этажей создалось сильное задымление и температура, жильцам расположенных выше этажей были отрезаны пути эвакуации. В ходе разведки начальник караула пожарной части № 12 капитан гражданской защиты Бекпатшаев Ердос, в составе звена газодымозащитной службы, спас ослабленную пожилую женщину, 1947 года рождения, находившуюся на лестничном пролете между 4 и 5 этажами. Она передана сотрудниками скорой медицинской помощи», - сообщили в ДЧС.
Для тушения пожара в окно пятого этажа была установлены автолестница, через который был подан пожарный ствол в очаг пожара. Пожар локализован за 14 минут, в 13:20, ликвидирован полностью на площади 48 кв. метров.
«Удалось недопустить гибели людей и защитить смежные квартиры жителей. Жертв и пострадавших нет. Женщина осмотрена бригадой скорой медицинской помощи, отравлений и ожогов не зафиксировано», - пояснили в ведомстве.
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