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Пожилую женщину сбили насмерть в Алматы

17 Ноября 2021 20:46
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Пожилую женщину сбили насмерть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 72-летняя женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте полиции Алматы сообщили, что наезд со смертельным исходом произошел по улице Механическая, ниже проспекта Райымбека.

«В 200 метрах от места происшествия находится надземный пешеходный переход, но, к сожалению, женщина пренебрегла правилами дорожного движения и решила перебежать дорогу в неположенном месте. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть. По факту начато досудебное расследование», - ответили в пресс-службе ДП.




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#Алматы   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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