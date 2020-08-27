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Пожилую туркестанку осудили за крупное мошенничество с трудоустройством

27 Августа 2020 13:45
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Пожилую туркестанку осудили за крупное мошенничество с трудоустройством

МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области за мошенничество с трудоустройством осуждена женщина, обманувшая около 30 жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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В апреле полицейские Туркестанской области задержали женщину, обманувшую около 30 жителей, обещав помощь в трудоустройстве. Пожилая женщина обещала работу в центре для детей-инвалидов. Она собрала с каждого по 300-700 тысяч тенге и скрылась. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье «Мошенничество» УК РК и провели досудебное расследование.

В связи с достаточностью доказательств и признания вины составлено процессуальное соглашение и направлено в Мактааральский районный суд.

По решению Мактааральского районного суда женщина приговорена к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и осторожными с аферистами. Стражи порядка советуют не проявлять излишнюю доверчивость, чтобы не попадаться на уловки мошенников, предлагающих сомнительные услуги. За дачу или получение незаконного вознаграждения за помощь в трудоустройстве предусмотрена уголовная ответственность.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Суды   #МВД РК  
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