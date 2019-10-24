Пожилую алматинку спасли от остановки сердца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врачи Алматы спасли жизнь пожилой женщине, которой грозила остановка сердца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городской кардиологический центр города Алматы обратилась 61-летняя жительница с жалобами на сильную одышку. Врачами было проведено УЗИ сердца, в результате которого выявлена миксома левого предсердия, то есть доброкачественная опухоль.

Незамедлительно пациентку госпитализировали, и спустя два часа после обращения была проведена операция на открытом сердце по удалению опухоли.

«Это заболевание очень опасно для жизни человека, так как наличие опухоли имеет высокий риск развития тромбоэмболических осложнений и нарушений внутрисердечного кровотока, то есть может в любой момент может привести к закупориванию митрального клапана и остановке сердца», - отметил главный врач Алмат Кодасбаев, под чьим руководством проходила операция.

Операция длилась более двух часов и прошла успешно. На сегодня пациентка уже переведена в отделение кардиохирургии.