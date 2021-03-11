Пожилой мужчина избил внука в Алматы: видео появилось в Сети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пожилой мужчина избил своего внука. Видео инцидента появилось в Сети. В полиции рассказали подробности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На кадрах видно, как мужчина наносит многочисленные удары руками и ногами по телу и лицу мальчика, который лежит на кровати. Плачущий ребенок с криком зовет на помощь.

В пресс-службе департамента полиции Алматы уточнили, что инцидент произошел 15 февраля, но заявление от матери ребенка, 1989 года рождения, в управление полиции Турксибского района поступило 6 марта. По словам женщины, ее отец гражданин И. избил ее несовершеннолетнего сына 2011 года рождения.

«По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа: участковые инспекторы района и инспекторы подразделение по защите женщин от бытового насилия управления ювенальной полиции. Установлено, что мужчина на тот момент находился на принудительном лечении в городском наркологическом диспансере», - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

В отношении мужчины по факту побоев собраны материалы по части 1 статьи 73-2 КоАП (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью). Также была назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить степень тяжести телесных повреждений, причиненных ребенку.

«Согласно экспертизе, мальчику причинен легкий вред здоровью. В настоящее время собранный материал находится в Специализированном межрайонном административном суде Алматы. В ближайшее время судом будет принято решение в отношении правонарушителя», - добавила С. Азирбек.

Также установлено, что женщина проживала вместе с родителями и тремя несовершеннолетними детьми после бракоразводного процесса. У них сложились конфликтные ситуации с родителями. В настоящее время женщина съехала и проживает у родственников в Алматинской области.