Пожилого мужчину спасли из огня военнослужащие в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие ремонтной базы ефрейторы Абылайхан Омаров и Талгат Абжанов чинили во дворе автомобиль. Увидев задымление на соседней улице и услышав крики о помощи, они незамедлительно бросились к месту возгорания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Густой черный дым валил из хозяйственной постройки, находящейся во дворе частного дома. Перепрыгнув через забор, Абылайхан и Талгат вывели из горящего здания пожилого мужчину. Военнослужащие оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медицинскую и пожарную бригады.

Опасаясь, что огонь может перекинуться с пристройки на жилой дом, ефрейторы Омаров и Абжанов начали тушить пожар. Им на помощь подоспели спасатели ДЧС.

Пострадавшим оказался гражданин Л., 1963 года рождения. Он получил ожоги первой, второй и третьей степени и доставлен в городскую клиническую больницу № 4.

«На нашем месте так поступил бы каждый, - смущаясь, рассказали друзья-огнеборцы. – На занятиях по медицинской подготовке нас учат оказанию первой помощи, в том числе и пострадавшим при пожарах, но мы никогда не думали, что эти знания пригодятся нам в жизни».

За мужество, проявленное при тушении пожара и спасении человека, приказом министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова военнослужащие награждены ведомственной медалью «Ел қорғаны».