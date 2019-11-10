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08.11.2019 21:16
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Пожилого мужчину из горящего коттеджа спасли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудник ДЧС Алматы эвакуировал из горящего коттеджа пожилого мужчину в Наурызбайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«9 ноября в 17 часов 53 минут на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о пожаре от соседей по ул. Нурпеисова, 110 в мкр. Калкаман-2. До прибытия пожарных расчетов пламя и столпившихся зевак увидел живущий по соседству сотрудник ДЧС, старший лейтенант гражданской защиты Елдос Бекболатов. Не теряя ни секунды, офицер оценил и передал реальную обстановку с места пожара в диспетчерскую. На втором этаже дома создалось сильное задымление, ринувшись в дом с подоспевшими полицейскими, Бекболатов эвакуировал из горящего дома в безопасное место хозяина, находившегося в шоковом состоянии. К моменту прибытия пожарных, пламя стремительно охватывало кровлю двухэтажного дома», - сообщили в ДЧС городе.
На тушение пожара с восточной и западной стороны была установлена выдвижная трехколенная лестница, на защиту смежных комнат поданы противопожарные стволы.
Принятыми мерами удалось отстоять первый и второй этаж жилого дома. Сгорела только кровля. Пожар локализован за 36 минут, ликвидирован полностью в 19.12 на площади 150 кв.м.
На месте пожара задействовано 53 человек личного состава 12 единиц техники ДЧС, Управления полиции Наурызбайского района, Центра медицины катастроф, Алматы Су, аварийной службы газа. Жертв и пострадавших нет.
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