Пожилого мужчину из горящего коттеджа спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудник ДЧС ​Алматы эвакуировал из горящего коттеджа пожилого мужчину в Наурызбайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 ноября​ в 17 часов 53 минут на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о пожаре от соседей по ул. Нурпеисова, 110 в ​мкр. Калкаман-2. До прибытия пожарных расчетов пламя и столпившихся зевак ​увидел ​живущий по соседству сотрудник ДЧС,​ старший лейтенант гражданской защиты Елдос Бекболатов. ​Не теряя ни секунды, офицер ​оценил и передал реальную обстановку с места пожара в диспетчерскую. На втором этаже дома создалось сильное задымление, ринувшись в дом ​с подоспевшими полицейскими, ​Бекболатов эвакуировал из горящего дома в безопасное место ​хозяина, находившегося в шоковом состоянии. К моменту прибытия пожарных, ​пламя стремительно охватывало кровлю двухэтажного дома», - сообщили в ДЧС городе.

На тушение пожара с восточной и западной стороны была установлена выдвижная трехколенная лестница, ​на защиту смежных комнат ​поданы противопожарные стволы.

Принятыми мерами удалось отстоять первый и второй этаж ​жилого дома. Сгорела только кровля. Пожар локализован за 36 минут,​ ​ ликвидирован​ полностью​ в 19.12 на площади 150 кв.м.

На месте пожара задействовано 53 человек личного состава 12 единиц техники ДЧС, Управления полиции Наурызбайского района, Центра медицины катастроф, Алматы Су, аварийной службы ​газа. ​Жертв и пострадавших нет.



