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    08:58, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Локализовали пожар, который перекинулся на жилые дома в селе Аманкарагай и Озерное, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    «Начиная с 16:00 3 сентября зарегистрирован переход пожара на жилые строения в селе Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), в селе Лесное (жилой дом), селе Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек). В итоге огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов. В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге», - сообщили в МЧС РК.

    Ожидается, что в 10:00 в регион прибудет сводный отряд ДЧС Нур-Султана в составе 15 автоцистерн, 2 Вахтовки, 1 автомобиля сопровождения, 98 человек личного состава. Проведена воздушная разведка для оценки обстановки.

    «В светлое время суток силы и средства по итогам воздушной разведки направят на тушение очагов пожаров в лесном массиве и защиту населенных пунктов», - добавили в ведомстве.

    Сейчас в области одновременно проводится тушение трех природных пожаров: помимо Аулиекольского района, это лесные пожары в Карабалыкском районе в 7 км от села Боскуль и на территории КГУ «Михайловское УЛХ». Также в Узункольском районе происходит горение сухой травы и лесных околков на территории Узынкольского УЛХ в 15 км от поселка Сибирка.

    Сегодня на территории Аулиекольского района Костанайской области сохраняется высокая температура воздуха до 28 градусов, скорость ветра до 9 м/с.

    Ранее сообщалось, что 60 жилых домов тушат в поселке Аманкарагай.


    Фото: пресс-служба МЧС РК


    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Костанай Костанайская область ДЧС МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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