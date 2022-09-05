Пожары на пяти участках лесной зоны продолжают тушить в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По информации ДЧС Костанайской области, сейчас спасатели проводят работу по тушению лесных пожаров сразу на пяти участках. Добавился еще один участок близ села Калинино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 09:0 производится тушение на пяти участках – в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино в лесной зоне. Всего пострадал 91 жилой дом, 85 их них в Аманкарагае, шесть домов – в Озерном»,- сообщает ведомство.

В тушении пожара задействованы силы и средства 224 единиц техники, семь воздушных судов, пять пожарных поездов и 1 тыс. 893 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области действует режим ЧС местного масштаба.

Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически полностью потушены все очаги возгорания.

Площадь возгораний 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близлежащих сел эвакуировано 1841 человек. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена и организована работа психологов ДЧС. Также при оперштабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов.

В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.