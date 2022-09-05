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    09:58, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожары на пяти участках лесной зоны продолжают тушить в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По информации ДЧС Костанайской области, сейчас спасатели проводят работу по тушению лесных пожаров сразу на пяти участках. Добавился еще один участок близ села Калинино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 09:0 производится тушение на пяти участках – в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино в лесной зоне. Всего пострадал 91 жилой дом, 85 их них в Аманкарагае, шесть домов – в Озерном»,- сообщает ведомство.

    В тушении пожара задействованы силы и средства 224 единиц техники, семь воздушных судов, пять пожарных поездов и 1 тыс. 893 человека личного состава.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области действует режим ЧС местного масштаба.

    Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически полностью потушены все очаги возгорания.

    Площадь возгораний 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близлежащих сел эвакуировано 1841 человек. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена и организована работа психологов ДЧС. Также при оперштабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов.

    В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.


    Теги:
    Пожар Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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