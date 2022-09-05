Пожары на четырех участках лесной зоны тушат в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — По информации оперативного штаба МЧС РК, сейчас спасатели проводят работу по тушению лесных пожаров сразу на нескольких участках. К имеющимся добавился участок лесной зоны возле села Баганалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 20.00 производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы. В тушении пожара задействованы 196 единиц техники, семь воздушных судов, пять пожарных поездов, а также 1526 человек личного состава. С момента начала тушения пожара проведено 93 сбросов воды», - сообщает МЧС РК.

Также в готовности находятся три воздушных судна Минобороны РК в Нур-Султане с водосливными устройствами.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания.

Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Также при оперштабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов.

В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.