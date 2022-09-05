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    21:39, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожары на четырех участках лесной зоны тушат в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — По информации оперативного штаба МЧС РК, сейчас спасатели проводят работу по тушению лесных пожаров сразу на нескольких участках. К имеющимся добавился участок лесной зоны возле села Баганалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 20.00 производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы. В тушении пожара задействованы 196 единиц техники, семь воздушных судов, пять пожарных поездов, а также 1526 человек личного состава. С момента начала тушения пожара проведено 93 сбросов воды», - сообщает МЧС РК.

    Также в готовности находятся три воздушных судна Минобороны РК в Нур-Султане с водосливными устройствами.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

    Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания.

    Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Также при оперштабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов.

    В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Глава МЧС РК ранее назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.
    Теги:
    Пожар Костанайская область Другие государственные органы МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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