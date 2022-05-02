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Пожары бушуют в природных парках ВКО
2 Мая 2022 11:47
Пожары бушуют в природных парках ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожарные и лесники участвуют в тушении сразу двух крупных возгораний в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из пожаров произошел на территории Кулунджунского государственного природного заказника. Загорелись сухая трава и кустарники. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на большие площади.

«На данный момент тушение продолжается, предварительная площадь составляет 100 га. В ликвидации задействованы силы ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, лесхоза. Всего 50 сотрудников и 9 единиц техники», - говорится в сообщении пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Тушение усложнено ветром, отсутствием вблизи источников воды и местностью с песчаными барханами.

Второй участок, на котором продолжают работать огнеборцы и лесники, находится на территории КГУ «Асубулакского лесного хозяйства». Предварительная площадь - 50 га.

«В ликвидации задействованы силы спасателей ДЧС ВКО, местных исполнительных органов и лесники. Всего 149 сотрудников и 28 единиц техники. Также дополнительно из города Усть-Каменогорска для тушения привлечено 2 вертолета с водосливными устройствами», - добавили в пресс-службе.


Автор:
Корреспондент

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