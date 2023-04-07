Пожароопасный период начался в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пожароопасный период начался с пятого апреля. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Растихин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Д.Растихина, в регионе уже зарегистрировали возгорание хозяйственных построек от огня, перекинувшегося с сухой травы. ЧП произошло в селе Каратал района Шал акына.

«Ранней весной прошлого года увеличилось количество пожаров из-за распространения огня с сухой растительности на домостроения и надворные постройки. Было зарегистрировано восемь таких случаев. Огонь уничтожил 10 жилых домов, шесть хозяйственных построек, 85 дачных строений, 10 автомобилей на штрафстоянке, один зерносклад. Основной причиной стало невыполнение мероприятий по очистке территории вокруг населённых пунктов, междворовых территорий от сухой растительности, созданию минерализованных полос», - сказал Д.Растихин.

Он напомнил, что на дачных участках запрещается выжигать сухую растительность, разводить костры, складировать и сжигать мусор, отходы, бросать непотушенные спички, окурки, оставлять на солнце тару с горючими газами.