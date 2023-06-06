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Пожарный в Павлодаре вынес из огня газбаллон

Автор:  
Антон Гагарин
6 Июня 2023, 22:30
Пожарный в Павлодаре вынес из огня газбаллон Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Командир павлодарской пожарной части рискнул жизнью и вынес из огня газовую емкость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 18:05 поступило сообщение о том, что в городе Павлодаре, в микрорайоне Усолка, на Судоремзаводе, горит вагончик», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На место выехали 7 сотрудников и 2 единицы техники. Горела внутренняя обшивка нежилого вагончика на площади 15 кв. м.

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«Благодаря героизму командира отделения пожарной части номер 3 Нурбека Аухадиева, был извлечен газовый баллон. Молодой отец не побоялся рискнуть своей жизнью и предотвратил взрыв баллона на 50 литров», - добавили в ведомстве.

Локализовать горение удалось в 18:23, ликвидировать - в 18:36, добавили в департаменте.


Павлодарская область   Происшествия   Пожар   ДЧС   Павлодар  
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