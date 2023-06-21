Пожарный пострадал при тушении возгорания на Аксуском заводе ферросплавов

АКСУ. КАЗИНФОРМ - При возгорании на Аксуском заводе ферросплавов из-за высокой температуры произошло обрушение потолочного перекрытия. Пострадал пожарный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожарный был госпитализирован в больницу, состояние средней степени тяжести», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Как сообщалось ранее, в Павлодарской области продолжают тушить пожар на Аксуском заводе ферросплавов АО ТНК «Казхром». Площадь будет определена после ликвидации. На отметке №15 в акумуляторной происходит горение оборудования и насосного масла на ориентировочной площади 50 кв.м.

21 июня в 15.54 поступило сообщение о том, что на Аксуском заводе ферросплавов в Плавильном цеху № 4 горит трансформатор. По прибытии было обнаружено, что в плавильном цеху №4 на территории АЗФ АО ТНК «Казхром» открытым пламенем горит трансформатор возле печи №41. Пожар локализован силами аварийно-спасательной службы предприятия и пожарной частью г.Аксу.