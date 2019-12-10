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Пожарные выявили грубые нарушения правил эксплуатации печей в частных домах Павлодара
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожарные обошли почти 1900 частных домов Павлодара, проверив, как люди используют собственные печи отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе рейда были выявлены грубые нарушения при эксплуатации печного оборудования. С жильцами были проведены профилактические беседы и поставлены задачи устранить данные нарушения в ближайшее время», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Всем жильцам частного сектора, которых пожарные посетили в ходе рейда, они вручили памятки о мерах пожарной безопасности при использовании отопительной печи. Важной частью рейда стала рекомендация собственникам частных жилых домов приобретать и устанавливать пожарные извещатели, или датчики угарного газа.
«Убеждали, что данные приборы реагируют на дым еще на стадии возгорания и выдают резкий звуковой сигнал, который сможет оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Это как никогда актуально, когда в доме проживают и большое семейство, и пожилые люди», - подчеркнули в ДЧС.
Сотрудники напомнили павлодарцам, что при утечке бытового газа ни в коем случае нельзя не включать свет и электроприборы.
«Пройдено 1887 жилых домов с охватом 4279 человек, повторно охвачено 153 социально-уязвимых слоев населения», - поделились итогами представители ведомства.
Такая работа будет продолжена до завершения отопительного сезона, уверяют они.
«Ежегодно с приходом зимы профилактическая работа, направленная на повышение противопожарной защищенности населения Павлодарской области, усиливается. Сотрудники всех подразделений с участием представителей местной полицейской службы, сельских акиматов, волонтеров ежедневно проводят профилактические рейды среди населения - это позволяет предотвратить возможные пожары в жилье», - сообщили в региональном ДЧС.
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