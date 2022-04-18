Пожарные ВКО 150 раз выезжали на тушение травы за выходные

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 150 раз подразделения пожарной службы департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области выезжали на тушение сухой растительности за выходные. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В городе Семее огнеборцы ликвидировали огонь на территории дачного массива Мирный. В результате возгорания сухой травы, камыша огонь очень быстро распространился на строения восьми дачных участков (восемь домиков и​ шесть хозяйственных строений). Благодаря слаженным действиям спасателям удалось усмирить пламя на общей площади 1000 кв.м. Всего было задействовано 40 сотрудников и 11 единиц техники.

В селе Асу-Булак Уланского района загорелась сухая трава на открытой территории. Огонь перекинулся на деревянные конструкции жилого и трех нежилых частных домов, а также блоков хозяйственных построек (четыре бани и три гаража). Огнеборцами пожар ликвидирован на общей площади 400 м.кв.

Причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при сжигании бытовых отходов (мусор). Виновный, 1987 года рождения, был привлечен к административной ответственности по статье 336 Кодекса Республики Казахстан «Об административной ответственности».

В Тарбагатайском районе на территории Зимовки «Тортгуль» горели деревянные конструкции кровли блока хозпостроек. До прибытия пожарных подразделений в огне погибли пять телят. Прибывшими сотрудниками службы пожаротушения огонь ликвидирован на общей площади 700 кв.м. Причиной послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Пока жители жгут траву после зимы и мусор, не соблюдают правила пожарной безопасности, спасатели тратят часы на тушение.

Специалисты ДЧС ВКО отмечают, что причинами таких пожаров являются люди, которые начинают активно после зимы очищать территорию от сухой травы и мусора и не соблюдают требования пожарной безопасности, в том числе бросают непотушенные окурки сигарет вдоль автодорог.

Чтобы остановить бесконтрольное сжигание травы и предотвратить возможные пожары, сотрудники органов государственного пожарного контроля совместно с полицейскими, лесниками и местными исполнительными органами начали проводить профилактические рейды в части соблюдения пожарной безопасности и выявления фактов выжигания сухой травянистой растительности. Создано 44 мобильных группы с численностью 312 человек.

«На сегодня проведено 20 профилактических рейдов. По результатам за нарушения, связанные с сжиганием сухой травянистой растительности и разведением костров с несоблюдением правил пожарной безопасности, привлечены к административной ответственности два жителя. С населением проводится постоянная профилактическая работа, организованы сходы и девять круглых столов с участием руководителей крестьянских хозяйств», - отметили в ДЧС ВКО.

Начата работа местными исполнительными органами по защите населенных пунктов и лесов минерализованными полосами.

По мнению специалистов ДЧС ВКО, безопаснее утилизировать траву и мусор.

Самая главная мера против пожаров – сознательность людей и соблюдение элементарных мер безопасности.

ДЧС ВКО напоминает: несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусматривает административную ответственность по статьям 336, и 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Помимо этого, по статье 204 Уголовного Кодекса РК неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности, либо повлекшее тяжкие последствия, или причинившее особо крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двух тысяч МРП либо исправительными работами.