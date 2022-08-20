Пожарные в Западно-Казахстанской области тушили цех птицефабрики

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Цех птицефабрики сгорел в ЗКО. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

«20.08 в 12:20 поступило сообщение, что в поселке Щапово Байтерекского района горит цех на птицефабрике. На месте работали 18 человек личного состава, четыре единицы техники. В 14:13 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются», - говорится в публикации пресс-службы ДЧС ЗКО в Instagram.