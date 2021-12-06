Пожарные в качестве эксперимента «подожгли» елку
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС ВКО устроили новогодний эксперимент. На территории пожарно-спасательной части специалисты подожгли искусственную елку, для того чтобы показать, насколько опасно не соблюдать правила пожарной безопасности при установке новогодней ели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
«Проведённые испытания показали, что новогодние елки и украшения легко и быстро воспламеняются. Важно отметить, что основным поражающим фактором при пожаре является едкий дым», - сделали вывод специалисты ДЧС ВКО.
Учитывая опыт, спасатели советуют не увлекаться ненадежными приспособлениями, иллюминирующими елку. Погрешность при производстве может привести к короткому замыканию. При горении елки сильно выделяются токсичные вещества.
ДЧС ВКО напоминает меры безопасности при установке новогодней ели:
- Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
- Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.
- Нельзя украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
- Не зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни и не пользоваться хлопушками.
Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!
При пожаре сообщить по номеру 101 или 112.
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