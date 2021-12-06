+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожарные в качестве эксперимента «подожгли» елку

6 Декабря 2021 14:52
Поделиться:
Пожарные в качестве эксперимента «подожгли» елку

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС ВКО устроили новогодний эксперимент. На территории пожарно-спасательной части специалисты подожгли искусственную елку, для того чтобы показать, насколько опасно не соблюдать правила пожарной безопасности при установке новогодней ели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Новости по теме
Новый дом построят пострадавшим при хлопке газовоздушной смеси в селе ЗКО
Пожар в гостинице тушили четыре часа в Костанае Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы Мужчина пострадал в групповой драке в Актау

«Проведённые испытания показали, что новогодние елки и украшения легко и быстро воспламеняются. Важно отметить, что основным поражающим фактором при пожаре является едкий дым», - сделали вывод специалисты ДЧС ВКО.

Учитывая опыт, спасатели советуют не увлекаться ненадежными приспособлениями, иллюминирующими елку. Погрешность при производстве может привести к короткому замыканию. При горении елки сильно выделяются токсичные вещества.

ДЧС ВКО напоминает меры безопасности при установке новогодней ели:

- Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.

- Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.

- Нельзя украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;

- Не зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни и не пользоваться хлопушками.

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!

При пожаре сообщить по номеру 101 или 112.




Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар  
Поделиться:
Новости по теме
Новый дом построят пострадавшим при хлопке газовоздушной смеси в селе ЗКО
Пожар в гостинице тушили четыре часа в Костанае
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина пострадал в групповой драке в Актау
Популярное
1 Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса
2 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
3 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
4 Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
5 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
6 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Читайте также
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина пострадал в групповой драке в Актау
Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив