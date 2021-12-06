Пожарные в качестве эксперимента «подожгли» елку

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС ВКО устроили новогодний эксперимент. На территории пожарно-спасательной части специалисты подожгли искусственную елку, для того чтобы показать, насколько опасно не соблюдать правила пожарной безопасности при установке новогодней ели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«Проведённые испытания показали, что новогодние елки и украшения легко и быстро воспламеняются. Важно отметить, что основным поражающим фактором при пожаре является едкий дым», - сделали вывод специалисты ДЧС ВКО.

Учитывая опыт, спасатели советуют не увлекаться ненадежными приспособлениями, иллюминирующими елку. Погрешность при производстве может привести к короткому замыканию. При горении елки сильно выделяются токсичные вещества.

ДЧС ВКО напоминает меры безопасности при установке новогодней ели:

- Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.

- Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.

- Нельзя украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;

- Не зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни и не пользоваться хлопушками.

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!

При пожаре сообщить по номеру 101 или 112.







