16 Июня 2022 20:21

Пожарные спасли трех человек из пожара в многоэтажке в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Происшествие случилось в десятиэтажном доме в Павлодаре. Огнеборцы с десятого этажа вынесли 7-летнего мальчика без сознания, с восьмого-девятого этажей спасли взрослого и еще трех детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 16:04, а пульт «101» ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о пожаре по улице Жаяу Мусы, в доме номер 1 в городе Павлодаре. На восьмом этаже десятиэтажного жилого дома произошел пожар в однокомнатной квартире № 42 на площади 6 квадратных метров. Горели деревянные конструкции балкона, домашние вещи с переходом на пластиковое окно кухни», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Кроме этого, на девятом этаже, в однокомнатной квартире, горела пластиковая балконная рама на площади 3 квадратных метра. На десятом этаже, в однокомнатной квартире, от воздействия высокой температуры оплавилась пластиковая балконная рама на площади 2 квадратных метра.

«Звено газодымозащитной службы вскрыло входную металлическую дверь квартиры № 42. В ходе разведки в комнате, на кровати, был обнаружен мальчик, 2015 года рождения, в бессознательном состоянии, - отметили в ДЧС. - Старший пожарный-спасатель пожарной части № 3 сержант гражданской защиты Сулейменов Дастан надел мальчику спасательное устройство «Фенист» и на руках вынес на улицу, мальчика передал службе «103». Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу».

Пожарные ДЧС Павлодарской области с 8-9-го этажей спасли 3 детей и 1 взрослого. В сопровождении пожарных эвакуировались 25 человек, в том числе 10 детей. До прибытия подразделения эвакуировались самостоятельно по лестничному маршу 15 человек.

«В 16.38 часов пожар был ликвидирован, его причина устанавливается. Были задействованы 28 человек личного состава и 9 единиц техники ДЧС Павлодарской области, центр медицины катастроф, службы «102», «103», - дополнили в департаменте.

в управлении здравоохранения Павлодарской области подтвердили, что в результате пожара пострадали три человека. Среди взрослых это парень, 2004 года рождения, и мужчина, 1976-го. Они осмотрены бригадой скорой помощи, показаний для их госпитализации не было.

«Ребенок, 2015 года, доставлен в областную детскую больницу. Состояние средней степени тяжести», - сообщили в облздраве.





Фото и видео ДЧС Павлодарской области.



