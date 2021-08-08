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Пожарные спасли пенсионера в Павлодаре
8 Августа 2021 17:45
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за пожара в однокомнатной квартире 37 жильцов дома эвакуировались, еще одного соседа спасли пожарные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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Как сообщили в областном департамента по ЧС, пожар произошел в квартире на втором этаже дома по улице Камзина, 160.
«В однокомнатной квартире на общей площади 15 кв. метров горели домашние вещи и мебель.При пожаре был спасен мужчина 1950 года рождения из соседней квартиры, пенсионеру оказана первая медпомощь», - уточнили в ведомстве.Самостоятельно эвакуировались по лестничному маршу 37 человек, из них шестеро детей.
Хозяин квартиры, где произошел пожар, устанавливается.
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