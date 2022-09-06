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    19:12, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожарные спасли мужчину из горящего кафе в Аулиекольском районе

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О спасении мужчины пенсионного возраста сообщили в ДЧС Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 сентября, во второй половине дня, в селе Аманкарагай Аулиекольского района сотрудники ПЧ-15 по пути к тушению лесных массивов услышали крики о помощи. Они доносились из горящего здания, расположенного на краю села. Мужчина пенсионного возраста оказался заблокированным в горящем помещении»,- проинформировали в ДЧС области.

    Пожарные разбили окно и вызволили его наружу, затем передали пострадавшего работникам медицинской помощи.

    С диагнозом отравление угарным газом средней степени тяжести мужчина был доставлен в центральную районную больницу.



    Кадр из видео instagram.com/qostanai_tjd





    Теги:
    Пожар Спасение Костанайская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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