Пожарные спасли мужчину из горящего кафе в Аулиекольском районе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О спасении мужчины пенсионного возраста сообщили в ДЧС Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 сентября, во второй половине дня, в селе Аманкарагай Аулиекольского района сотрудники ПЧ-15 по пути к тушению лесных массивов услышали крики о помощи. Они доносились из горящего здания, расположенного на краю села. Мужчина пенсионного возраста оказался заблокированным в горящем помещении»,- проинформировали в ДЧС области.

Пожарные разбили окно и вызволили его наружу, затем передали пострадавшего работникам медицинской помощи.

С диагнозом отравление угарным газом средней степени тяжести мужчина был доставлен в центральную районную больницу.





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