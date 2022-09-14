Пожарные спасли 12 и эвакуировали девять жителей из горящего дома в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Усть-Каменогорске около 21 часа 29 минут произошел пожар в приямке подвального помещения жилого многоквартирного дома по улице Михаэлиса. Сотрудниками ДЧС ВКО спасено 12 жителей, в том числе шесть детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Пожарные подразделения, прибыв на место происшествия, обнаружили густой дым в подъезде, где под лестницей первого этажа горели демонтированные оконные рамы. Из зоны опасности огнеборцы спасли 12 человек, в том числе шестерых детей. Также эвакуировали еще девять жителей. Жертв и пострадавших нет.

Всего в ликвидации пожара было задействовано шесть единиц техники и 17 человек личного состава.

Огонь полностью ликвидирован на площади пять квадратных метров.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

«ДЧС ВКО напоминает, что запрещено складировать горючие материалы и мусор, захламлять подвальные и чердачные помещения», - говорится в публикации пресс-службы ДЧС в Instagram.