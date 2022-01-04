Пожарные спасли 11 детей во время двойного пожара в Аксу
АКСУ. КАЗИНФОРМ - В городе Аксу Павлодарской области пожарные спасли 11 детей во время двойного возгорания в жилом доме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт областного ДЧС.
Третьего января в 21.03 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Х. Доспанова, 28. Расстояние от места происшествия до 10-й пожарной части города Аксу составляет 2,5 километра.
Как выяснилось, в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горели матрас и домашние вещи на площади 12 кв.м. В то же время и на третьем этаже, в кухне двухкомнатной квартиры, горели домашние вещи (площадь 20 кв.м).
В результате пожара образовалось сильное задымление. Пожарные прибыли через четыре минуты и сразу же приступили к спасению людей.Сотрудники 10-й пожарной части эвакуировали из дома девятерых взрослых и спасли 11 детей. Благодаря быстрым и тщательным действиям спасателей пожар был ликвидирован в 21.47 и никто не пострадал.
Причина и ущерб устанавливаются.
На месте происшествия были задействованы 24 человека и семь единиц техники ДЧС Павлодарской области и службы «101», «103».
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