14 Мая 2022 15:07

Пожарные посты создали в селах Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На территории Мангистауской области созданы шесть пожарных постов с выездной техникой. Об этом на брифинге в областном центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Нурлан Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, посты работают в селах Сенек, Акшукур, Таучик, Боранкул, Сайотес и Тущыкудык.

«Это позволит защитить от пожаров территорию с охватом более 76 000 человек в девяти населенных пунктах. Работа по обеспечению пожарной безопасности продолжается», – отметил Нурлан Жанабаев.

По словам спикера, с начала года по телефонным звонкам, поступившим на номера 101 и 112, было совершено порядка 450 оперативных выездов на аварийно-спасательные работы. При содействии департамента в сельских районах Мангистауской области созданы 38 добровольных противопожарных формирований в количестве 462 человек для реагирования на природные пожары.

Представитель ведомства рассказал, что с мая текущего года с целью проведения космического мониторинга лесостепных массивов в пожароопасный период был заключен контракт с нацкомпанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» на сумму 4 млн тенге. Это поможет получать космические снимки на начальном этапе распространения пожаров.

«При поддержке департамента разработан план организационно-технических мероприятий по обеспечению охраны территорий от пожаров по государственным учреждениям Бейнеу и Сам, а также план привлечения сил и средств в случае возникновения лесных и степных пожаров. В мае на территории Бейнеуского и Самского государственных учреждений охраны лесов и животного мира проведены пожарно-тактические учения по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров», – сообщил Нурлан Жанабаев.

Кроме того, созданы шесть мобильных групп из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов. В настоящее время проведено 19 рейдов, проинструктированы порядка 90 человек. Правонарушений во время рейда не выявлено.

На брифинге заместитель руководителя департамента Бекболат Абдикадыров сообщил о подготовке к купальному сезону. Он отметил, что десять запрещенных и 38 разрешенных для купания участков определены нормативно-правовыми актами.

«В целях подготовки к предстоящему купальному сезону проведен комплекс организационно-подготовительных мероприятий, направленных на предотвращение и минимизацию гибели и травматизма людей на водоемах. Проведены 85 рейдов, роздано более пяти тыс. агитационных материалов, к этой работе были привлечены 125 волонтеров», – проинформировал Бекболат Абдикадыров.

По его словам, патрулирование организовывается ежедневно. Помимо этого, организованы 50 сходов с населением, а в учебных заведениях проведены 22 интерактивных урока.