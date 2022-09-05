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    18:25, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожарные поезда привлекли для тушения пожаров в Костанайской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожарные поезда заправили водой 52 машины (300 тонн). Железнодорожники на перегонах не дали распространиться огню на объекты инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

    Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на экстренном брифинге отметил работу железнодорожников в ликвидации пожаров в Костанайской области.

    «Большую помощь нам оказало подразделение ҚТЖ. Существовала угроза взрыва на нефтебазе в поселке Аманкарагай. Силами пожарных поездов не допущено распространение огня на нефтебазу, что могло привести к более трагическим последствиям. Работа продолжается», - сказал Юрий Ильин.

    На месте пожаров работают пять пожарных поездов станций Есиль, Кушмурун, Тобол, Атбасар и Костанай, привлечено 250 железнодорожников. В готовности находится пожарный поезд станции Жана-Есиль. В составе поездов цистерны и вагон-насосная станция. Общая вместимость пожарного поезда 100 тонн воды, длина пожарных рукавов свыше одного км.

    Начальник Есильского пожарного поезда Мурат Хасенов рассказал о ситуации с пожарами на станции Аманкарагай. Сотрудники пожарного поезда остановили огонь у резервуаров нефтебазы.

    «Работа идет в сложных условиях: задымление, видимости никакой. В результате слаженных действий огонь удержали, не допустили к стратегическим объектам. Ситуация контролируется», - сказал Мурат Хасенов.

    Пожарный поезд станции Кушмурун встал на защиту от огня тяговой подстанции.

    «Огонь шел со стороны леса. Мы смогли остановить его, а затем продолжали работу: заправляли водой пожарные машины МЧС, что существенно экономит время на поиске источников воды и ее доставке автотранспортом», - говорит начальник пожарного поезда Берик Асанов.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.


    Фото: пресс-служба АО «НК «ҚТЖ»


    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Костанай Костанайская область Происшествия КТЖ Происшествия, ЧС
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