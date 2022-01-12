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Пожарные, подвергаясь побоям и погромам техники, спасали людей из горящего здания в Алматы

12 Января 2022 00:41
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Пожарные, подвергаясь побоям и погромам техники, спасали людей из горящего здания в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные Алматы сняли на видео момент спасения и эвакуации людей из горящего здания управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям города.

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«Несмотря на сложную обстановку, где бесчинствовали митингующие, и одолевавший страх, к месту пожара выдвинулись пожарные. По прибытии было обнаружено, что люди, находящиеся внутри, не могут самостоятельно покинуть здание, некоторые из них забрались на кровлю. Пожарные, подвергаясь побоям и погромам пожарной техники, приступили к спасению людей. При помощи автолестницы, ручных пожарных лестниц и спасательных веревок удалось спасти 27 человек и эвакуировать 35 человек», - рассказали в пресс-службе ДЧС.

По информации ведомства, после окончания аварийно-спасательных работ, нанеся множественные побои, толпа бесчинствующих закрыла самих пожарных в этом же здании, которое подожгла. Однако при помощи внутреннего противопожарного водоснабжения запертым пожарным удалось потушить пожар и спастись.

Ранее сообщалось, сколько пожарных авто были повреждены и угнаны во время массовых беспорядков в Алматы.

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#Алматы   #Происшествия   #Видео   #МЧС   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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