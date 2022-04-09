Пожарные одновременно борются с водой и огнем в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Одновременно с паводками в области начались степные пожары, если в пристоличных районах пожарные ликвидируют паводок, Кокшетауские пожарные уже тушат загорание травостоя. Так, на территории города Кокшетау близ дачного массива произошло возгорание травостоя, площадь пожара составила более 1,5 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

На тушение пожара выезжали 24 сотрудника ДЧС и 6 единиц техники и курсанты Академии гражданской защиты. Загорание ликвидировано, жертв и пострадавших нет, предварительная причина – поджог.

ДЧС Акмолинской области напоминает, несоблюдение правил пожарной безопасности часто приводит к пожарам, от которых происходит возгорание травы, а затем и лесного массива. Пожарные просят беречь природу.