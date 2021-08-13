Пожарные и военнослужащие получили государственные награды от имени Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК прошла торжественная церемония награждения пожарных ДЧС Карагандинской области и военнослужащих воинской части 52859, которые в начале июля предотвратили распространение степных пожаров в Карагандинской области на близлежащие населённые пункты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин от имени Президента Касым-Жомарта Токаева вручил медали «Ерлігі үшін» Бауржану Билялову, Ұлан Кеңес, Владимиру Малютину, Аятолле Набиеву, а также почётные грамоты – Казыбеку Амирбекову, Болату Оразбекову, Мәди Рүстем, Ержану Султанбекову.

Спасатели совместно с задействованными участниками тушения степных пожаров, предотвратили интенсивное распространение огня, защитив населенные пункты Байконыр, Алгабас, Туйемойнак, Пионер, Актас, Кулымбек, Малшыбай. Общими усилиями было ликвидировано свыше 40500 гектаров степных пожаров.

Министр поблагодарил награждённых за смелость и высокий профессионализм, проявленные в экстремальных условиях, благодаря которым удалось спасти сельскохозяйственные угодья и избежать масштабного бедствия.

После награждения для пожарных и военнослужащих Карагандинской области проведена экскурсия в Национальном музее РК и специализированной пожарной части №4.



