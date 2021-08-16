Пожарные готовятся к отопительному сезону в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасателями ДЧС Восточно-Казахстанской области проведено 256 769 подворовых обходов, направленных на предупреждение пожаров, в ходе которых населению разъяснены правила пожарной безопасности. Охвачено 446 804 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

На данный момент активно ведется работа в домах, где проживают многодетные семьи, инвалиды и одинокие пожилые граждане. Таких домов в Восточном Казахстане 8 172. Задача специалистов ДЧС ВКО – дать рекомендации по тому, как грамотно подготовить печи к отопительному сезону.

С начала 2021 года в области произошло 862 пожара, 169 из них по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Впереди отопительный период, спасатели напоминают о том, что печное отопление нужно подготовить уже сегодня. Вовремя прочистить колодцы, устранить трещины и побелить печь.

190 пожаров с начала текущего года произошло по причине несоблюдения правил безопасности при эксплуатации электросетей и 26 - при применении электроприборов. 302 случая – по причине неосторожного обращения населения с огнем.

ДЧС ВКО напоминает, что единственной профилактической мерой являются элементарные меры предосторожности, повышения культуры поведения людей в вопросах пожарной безопасности. Каждый человек, каждый гражданин должен выработать в себе аккуратность и осмотрительность. Если вы хотите сохранить от пожара свою собственную жизнь, жизнь близких вам людей, годами нажитое имущество, то лишь соблюдение примитивных правил пожарной безопасности позволит избежать беды.

Очень важно следить также за исправностью электрических и других нагревательных и осветительных приборов, н е относиться безответственно к открытому окну.

Если пожар все- таки случился:

- почувствовав в квартире запах дыма, как можно быстрее найдите его источник;

- плотно закройте все двери, окна и форточки;

- попытайтесь самостоятельно потушить очаг пожара.

При пожаре сообщайте по телефонам 101 и 112.







