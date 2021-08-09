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Пожарные борются с горящей травой в ВКО

9 Августа 2021 18:31
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Пожарные борются с горящей травой в ВКО

КУРЧУМ. КАЗИНФОРМ – В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области пожарные борются с горящей травой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Загорание сухой травы на открытой территории началось еще около 14 часов. Прибыв на место происшествия огнеборцы вступили в схватку с пламенем. Огонь мгновенно распространился на площади 40Га.

Сейчас с огнем продолжают бороться 13 пожарных и 2 единицы техники ДЧС ВКО, 3 единицы техники и 11 человек Лесхоза, 1 водовоз, 2 трактора местных исполнительных органов, а также 25 человек населения.

ДЧС ВКО напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности:

- находясь на открытой территории ни в коем случае не поджигать траву

-разъяснить детям об опасности игр с огнем и спичками

-проезжая вдоль обочин дорог не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков

-при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам «101» и «112»

За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Крестьянским хозяйствам, в первую очередь необходимо выполнить защитные минерализованные полосы шириной не менее 4 м;

-организовать с работниками крестьянских хозяйств инструктажи по технике безопасности.

-работающую на полях технику оборудовать противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.

– двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами, трактора - одним огнетушителем, одной штыковой лопатой. Установить искрогасители.


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#Восточно-Казахстанская область   #МЧС   #Пожар  
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