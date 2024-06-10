Пожарную опасность из-за жары объявили в горах Алматы

В ДЧС призвали алматинцев соблюдать правила пожарной безопасности при посещении гор в связи со штормовым предупреждением от «Казгидромет», передает корреспондент агентства Kazinform.

- ДЧС просит посетителей алматинских гор не разводить костры и не бросать окурки, не оставлять без присмотра детей у водоемов в свете штормового предупреждения о сильной жаре в 35-36 градусов, действующего с 10 по 11 июня, - обратились к жителям в пресс-службе ДЧС.

Отмечается, что в регионе действует повышенный IV класс пожарной опасности.

Также департамент по ЧС города напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности при посещении горно-лесной местности, включая использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи, запрет на курение и бросание горящих предметов, а также не оставлять детей без присмотра на водоемах города.

За нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах предусмотрен штраф на физических лиц в размере 100 МРП (369 200 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 250 МРП (923 000 тенге).