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    16:00, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Пожарную опасность из-за жары объявили в горах Алматы

    Алматы горы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В ДЧС призвали алматинцев соблюдать правила пожарной безопасности при посещении гор в связи со штормовым предупреждением от «Казгидромет», передает корреспондент агентства Kazinform.

    - ДЧС просит посетителей алматинских гор не разводить костры и не бросать окурки, не оставлять без присмотра детей у водоемов в свете штормового предупреждения о сильной жаре в 35-36 градусов, действующего с 10 по 11 июня, - обратились к жителям в пресс-службе ДЧС.

    Отмечается, что в регионе действует повышенный IV класс пожарной опасности.

    Также департамент по ЧС города напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности при посещении горно-лесной местности, включая использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи, запрет на курение и бросание горящих предметов, а также не оставлять детей без присмотра на водоемах города.

    За нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах предусмотрен штраф на физических лиц в размере 100 МРП (369 200 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 250 МРП (923 000 тенге).

    Теги:
    ДЧС Горы Природные пожары Безопасность Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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