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    22:31, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Пожарную безопасность проверят на всех соцобъектах– аким Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Абылкаир Скаков после пожара в школе № 28 города Павлодара встретился с ее коллективом и провёл заседание оперштаба по ЧС, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На предмет пожарной безопасности проверят все социальные объекты в регионе. Для быстрого и качественного восстановления кровли 28-ой школы выделяем деньги из резерва акимата области», - сообщил аким Павлодарской области на личной странице в Facebook.

    Сегодня, после ЧП в школе № 28, он созвал оперативный штаб по ЧС, затем встретился с ее педагогами и посетил школу №1, в которой пожар произошёл 15 апреля. На заседании оперштаба он поручил изменить порядок приема построенных и отремонтированных учебных заведений.

    «В числе прочего нужно ужесточить требования к качеству кровли и электропроводки. В целом, будем далее детально разбираться в положении дел в сфере пожарной безопасности, вносить и предлагать изменения. Оставлять все, как есть, нельзя, - написал А. Скаков. - Учителя и работники школы №28 – настоящие герои! Восхищаюсь их мужеством, организованностью и любовью к школе. Не растерялись, приняли правильные и своевременные меры по эвакуации детей».

    Напомним, сегодня в 08:04 стало известно о том, что в школе № 28 Павлодара произошёл пожар. В больницу, как сказали в управлении образования, в состоянии шока попала учитель физики. Медики сообщили, что у неё было отравление угарным газом средней степени тяжести. Пострадавших среди детей, учителей и персонала больше нет. Площадь пожара, по данным огнеборцев, к моменту его ликвидации составила 1220 квадратных метров.


    Теги:
    Пожар Павлодарская область Образование Происшествия Происшествия, ЧС
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