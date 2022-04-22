Пожарную безопасность проверят на всех соцобъектах– аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Абылкаир Скаков после пожара в школе № 28 города Павлодара встретился с ее коллективом и провёл заседание оперштаба по ЧС, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На предмет пожарной безопасности проверят все социальные объекты в регионе. Для быстрого и качественного восстановления кровли 28-ой школы выделяем деньги из резерва акимата области», - сообщил аким Павлодарской области на личной странице в Facebook.

Сегодня, после ЧП в школе № 28, он созвал оперативный штаб по ЧС, затем встретился с ее педагогами и посетил школу №1, в которой пожар произошёл 15 апреля. На заседании оперштаба он поручил изменить порядок приема построенных и отремонтированных учебных заведений.

«В числе прочего нужно ужесточить требования к качеству кровли и электропроводки. В целом, будем далее детально разбираться в положении дел в сфере пожарной безопасности, вносить и предлагать изменения. Оставлять все, как есть, нельзя, - написал А. Скаков. - Учителя и работники школы №28 – настоящие герои! Восхищаюсь их мужеством, организованностью и любовью к школе. Не растерялись, приняли правильные и своевременные меры по эвакуации детей».

Напомним, сегодня в 08:04 стало известно о том, что в школе № 28 Павлодара произошёл пожар. В больницу, как сказали в управлении образования, в состоянии шока попала учитель физики. Медики сообщили, что у неё было отравление угарным газом средней степени тяжести. Пострадавших среди детей, учителей и персонала больше нет. Площадь пожара, по данным огнеборцев, к моменту его ликвидации составила 1220 квадратных метров.