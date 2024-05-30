Пожарного в Кульсары ударило током: выяснились обстоятельства его гибели

Во время осушения паводковой воды в городе Кульсары пожарный был поражен током, об этом передает корреспондент агентства kazinform.

По данным группы по связям с общественностью Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, Бейбарысу Рахиму было 23 года.

Бейбарыс Рахим работал в сфере чрезвычайных ситуаций с 2021 года. Принимал участие в тушении нескольких крупных и сложных пожаров, а также проявлял активность в спасении и защите человеческих жизней, имущества. Последняя занимаемая должность – командир отделения специализированной пожарной части №1 г. Атырау.

- Сержант гражданской защиты Бейбарыс Рахим 24 апреля был направлен на проведение аварийно-спасательных работ по откачке паводковых вод в г. Кульсары. По указанию Жылыойского районного штаба с 15 мая на участке территории кладбища «Басшы Ата» личный состав из 13 пожарных ДЧС Атырауской области приступил к откачке воды, было задействовано 5 единиц техники. Командир части Бейбарыс Рахим поднялся на верхнюю часть машины для установки техники по откачке воды. По предварительным данным, он полез наверх, чтобы опустить на землю ближайший пожарный рукав. В этот момент провод ЛЭП задел пожарного, и он упал, - сообщили в группе по связям с общественностью ДЧС.

Бейбарыс Рахим руководил личным составом, который вел работы на этом участке. Ему была оказана первая медицинская помощь, однако прибывшие в 20:55 сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть спасателя.

Покойный – один из 5-х детей, у него остались три сестры, брат и жена.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время аварийно-спасательных работ в Кульсары скончался пожарный.



