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Пожарного наградили медалью «Ерлігі үшін» за спасение семи человек при пожаре в Алматы

16 Ноября 2022, 15:56
Пожарного наградили медалью «Ерлігі үшін» за спасение семи человек при пожаре в Алматы
16 Ноября 2022, 15:56

Пожарного наградили медалью «Ерлігі үшін» за спасение семи человек при пожаре в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Командира отделения СПЧ №6, старшего сержанта гражданской защиты Кайрата Нуржаубаева наградили медалью «Ерлігі үшін» за спасение семи человек при пожаре в одной из квартир Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

16 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи с населением Алматы вручил государственную награду Нуржаубаеву Кайрату за проявленное мужество и профессионализм при спасении семи человек, трое из которых - дети.

Указом Президента РК от 15 ноября 2022 года №1073, командир отделения СПЧ №6, старший сержант гражданской защиты Кайрат Нуржаубаев удостоен медалью «Ерлігі үшін».


12 октября в 15:14 в Алматы по адресу Наурызбайский район, улица Жунисова, ЖК «Алма Сити» произошел пожар в квартире на 3 этаже. К моменту прибытия пожарных расчетов из подъезда шел густой дым, создалось сильное задымление на лестничном марше с 3 по 10 этаж, жители остались отрезанными от путей эвакуации. Командир отделения, действуя в условиях высокой температуры и нулевой видимости, в составе звена газодымозащитной службы в аппаратах «Драгер» приступил к эвакуации жильцов. Из задымленной многоэтажки Кайрат Нуржаубаев спас 6 человек, трое из которых были детьми.

Старший сержант гражданской защиты Нуржаубаев Кайрат отличился и 23 февраля, когда в 01:20 произошел пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома в 4 микрорайоне Ауэзовского района. Пожарные подразделения, в состав которых входил и Нуржаубаев Кайрат, прибыли на место в кратчайшие сроки. Пожарные подразделения из-за сильного задымления приступили к эвакуации жильцов подъезда, Нуржаубаев Кайрат проник в квартиру через оконный проем и вынес пострадавшего на свежий воздух.

За семь лет службы в органах гражданской защиты командир отделения старший сержант гражданской защиты Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Нуржаубаев Кайрат спас десятки человеческих жизней.


Фото: gov.kz


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