Пожары в Европе уничтожили территорию размером с Люксембург

В этом году в Европе из-за лесных пожаров выгорела территория размером почти с Люксембург, сообщили в Европейской системе информации о лесных пожарах.

По состоянию на 15 июля общая площадь выжженной земли составляет 231 539 гектаров, что на 119% превышает средний многолетний показатель для этого времени года (105 586 га).

За последние недели лесные пожары заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома и унесли по меньшей мере три жизни в Турции, массовым эвакуациям с острова Крит и хаосу в Марселе. Этот список не является исчерпывающим и наверняка будет расширяться.

- Мы видим, что в этом году все выглядит довольно экстремально», — говорит Сара Картер, научный сотрудник Global Forest Watch. - Возможно, этого и следовало ожидать, поскольку мы знаем, что сначала 2023 год стал самым жарким годом в истории, следом — 2024-й, так что мы ожидаем, что эти жара сохранится. Это своего рода идеальный шторм: жара, засуха, а также то, как мы управляем нашими лесами… Всё это приводит к природным пожарам.

Изменение климата провоцирует рост числа пожаров?

Данные Европейской системы информации о лесных пожарах показывают, что общее количество пожаров за неделю также значительно превышает средние показатели.

По состоянию на 15 июля оно составило 1230, тогда как в среднем для этого времени года этот показатель равен 478. Основной рост числа пожаров пришелся на февраль и март из-за сухих и теплых условий в Западной и Центральной Европе. То же самое можно сказать и о необычно высоком показателе общей площади сгоревших территорий.

По данным специалистов, цифры по сгоревшим площадям после марта очень похожи на средние многолетние показатели.

Картер не может с уверенностью объяснить, почему пожары происходят все раньше. В целом она объясняет это тенденцией к тому, что лето становится теплее и жарче в течение длительного времени из-за роста выбросов парниковых газов от сжигания ископаемого топлива.

- Если обычно сезон пожаров приходится на середину лета, то из-за потепления климата он будет расширяться, — объясняет она.

По ее словам, теплый летний сезон, по сути, тоже увеличивается.

Повышение уровня выбросов углерода в атмосферу приводит к более жарким условиям и меньшему количеству дождей. Это высушивает леса, делая их более склонными к пожарам, обширные территории страдают от задымления.

По данным старшего научного сотрудника Службы мониторинга атмосферы «Коперник» Марка Паррингтона, до 16 июля общий объем выбросов углерода от лесных пожаров во всех странах ЕС составлял 1,9 мегатонны углерода. Это основано на данных, полученных с помощью Глобальной системы ассимиляции пожаров (GFAS).

Выбросы от природных пожаров входят в этот разрушительный цикл, делая леса еще более уязвимыми, а сами возгорания — еще более экстремальными.

Какие страны особенно пострадали в этом году?

В Турции лесные пожары в конце июня и начале июля привели к рекордным для этого времени года показателям площади выжженной земли, сообщили в Еврокомиссии.

Эти огромные пожары привели к рекордным выбросам за все 22 года существования базы данных GFAS, добавляет Паррингтон. В настоящее время они примерно в два раза превышают средние показатели для этого времени года, так как выбросы от пожаров обычно увеличиваются в конце июля и в августе для Турции.

По его словам, выбросы от пожаров в Великобритании также достигли самого высокого годового показателя за последние 22 года после крупных пожаров в Шотландии.

В Греции пожары также привели к увеличению общей площади выжженной территории по сравнению с обычным показателем для этого времени года.

Но в этом году особенно выделяется Румыния, если посмотреть на данные EFFIS о проценте площади страны, выжженной лесными пожарами. Ежегодно в среднем сгорает около 23 000 гектаров, а в 2025 году эта цифра составит 123 000 гектаров.

Чиновники связывают это с аномально сухими и теплыми условиями, идеальными для распространения огня в феврале–марте. С апреля показатели сгоревших площадей в Румынии стабилизировались.

- Может показаться, что весь континент в огне, — говорит Картер, — но на самом деле Северная Европа довольно устойчива к пожарам.

Однако в Южной Европе все иначе. Последствия могут быть катастрофическими: в последние годы в Португалии, Греции и Испании лесные пожары привели к огромным потерям леса.

С некоторыми пожарами просто невозможно бороться

По словам Картер, более эффективное управление лесами предполагает использование мозаичной модели с разнообразными уровнями растительности и отказом от таких легковоспламеняющихся видов, как эвкалипт. Ключевую роль играет сохранение влаги в почве, а также создание противопожарных разрывов.

Но в некоторых районах сочетание засушливых условий и сильных ветров означает, что «с некоторыми пожарами просто невозможно бороться».

Поэтому системы раннего предупреждения играют важную роль в обеспечении безопасности людей. Используя данные EFFIS, Объединенный исследовательский центр Комиссии (JRC) выпускает предупреждения о пожарах, а Глобальная лесная вахта также предоставляет «предупреждения о нарушениях».

- Я не ожидаю, что этим летом ситуация будет сильно отличаться от обычной, — говорит Картер.

По ее словам, люди должны быть готовы к ухудшению качества воздуха, к опасности для своих домов, средств к существованию, бизнеса, а туристы, отправляющиеся в южные районы Европы, должны быть в курсе, что делать в случае приближения природного пожара.