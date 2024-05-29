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    16:23, 29 Май 2024 | GMT +6

    Пожары в двух областях РК уничтожили 0,6% лесов страны

    пожар
    Фото: pixabay.com

    Об изменениях в объеме лесного фонда страны за последние годы сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - С 1 января 2013 года (28 788,1 тыс. га) по 1 января 2024 года (30 970,5 тыс. га) площадь лесного массива на территории Казахстана увеличилась на 2 182,4 тыс. га, а лесной покров увеличился на 1153,3 га, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    За последние два года в области Абай и Костанайской области были зарегистрированы лесные пожары, охватившие большую территорию.

    - Разрушительные пожары в Костанайской области в 2022 году и в области Абай в 2023 году уничтожили 0,6% лесного покрова страны, - говорится в ответе.

    Напомним, 2 сентября 2022 года случился пожар в лесах Костанайской области. Его удалось потушить только 10 сентября того же года.

    8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» области Абай произошел лесной пожар. Огнем уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 14 работников Новошульбинского филиала резервата «Семей-Орманы».

    Теги:
    Пожар Регионы Костанайская область Абайская область Экология Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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