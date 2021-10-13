РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:31, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в пятиэтажном доме в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Нур-Султана.

    12 октября в 16 часов 35 минут на пульт «101» столичной Службы пожаротушения поступило сообщение о пожаре по адресу: Сарыаркинский район, улица Биржан сал, 6. Пожарные подразделения выехали на место пожара по повышенному номеру вызова.

    По прибытию пожарных было установлено, что горит квартира на 2-м этаже жилого дома и помещения ломбарда. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ДЧС пожар локализован в 16:58 ч, ликвидирован в 17.05 ч.

    При тушении пожара спасен 1 человек, эвакуировано 15 человек. В тушении пожара было задействовано 8 единиц техники и 22 личного состава пожарных подразделений ДЧС столицы.





    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Астана Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!