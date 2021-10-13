Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в пятиэтажном доме в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Нур-Султана.

12 октября в 16 часов 35 минут на пульт «101» столичной Службы пожаротушения поступило сообщение о пожаре по адресу: Сарыаркинский район, улица Биржан сал, 6. Пожарные подразделения выехали на место пожара по повышенному номеру вызова.

По прибытию пожарных было установлено, что горит квартира на 2-м этаже жилого дома и помещения ломбарда. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ДЧС пожар локализован в 16:58 ч, ликвидирован в 17.05 ч.

При тушении пожара спасен 1 человек, эвакуировано 15 человек. В тушении пожара было задействовано 8 единиц техники и 22 личного состава пожарных подразделений ДЧС столицы.







