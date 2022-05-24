Пожар вспыхнул в одной из многоэтажек в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В одном из столичных многоэтажных жилых комплексов произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В жилом коплексе «Светлый» по адресу Сарайшык, 7/1 вспыхнул пожар. В частности, в одной из квартир на 11-м этаже соседи заметили густой дым, валящий из окна и вызвали пожарных.

По словам очевидцев, из-за густого дыма в подъзеде и во дворе пахнет гарью. На стук в дверь никто не ответил.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и карета скорой помощи. Сотрудники ДЧС привезли с собой инструменты для взлома дверей.



